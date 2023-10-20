Hamas Üyesi İsrail Ordusuyla Sınır Çatışmasında Öldürüldü
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Hamas, Lübnan topraklarından İsrail askeri noktasına düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaparak, çatışmada bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor.
Hamas, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde çatışmaya giren bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas, Lübnan topraklarından İsrail askeri noktasına dün düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in "El-Abad" askeri noktasına düzenlenen saldırı sırasında girilen çatılmada bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırı üzerinde karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Kaynak: AA / Dünya