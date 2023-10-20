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Hamas Üyesi İsrail Ordusuyla Sınır Çatışmasında Öldürüldü

Hamas, Lübnan topraklarından İsrail askeri noktasına düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaparak, çatışmada bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor.