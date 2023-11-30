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Hamas Üyeleriyle Vedalaşan İsrailli Anne ve Kız Dikkat Çekti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan İsrailli anne ve kızın Hamas üyeleriyle gülümseyerek sıcak bir şekilde vedalaşması dikkat çekti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan İsrailli anne ve kızın Hamas üyeleriyle gülümseyerek sıcak bir şekilde vedalaşması dikkat çekti.

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilen esir takasının 6'ıncısı dün gece saatlerinde tamamlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirleri vedalaşarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. İsrailli anne ve kızın Hamas üyelerine sıcak bir şekilde İngilizce "Hoşça kal" dediği görülürken, İsrailli anne, Hamas üyelerinin "İyi Şanslar" dileklerine Arapça teşekkür ederek, "Eve gidiyoruz" şeklinde cevap verdi. Kızılhaç Komitesi'nin aracına binen İsrailli anne ve kızın el Kassam Tugayları'na gülümseyerek el sallamaları ise dikkat çekti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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