Üye Girişi
Haberler

Hamas üyeleri ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan İsrailli anne ve kızın Hamas üyeleriyle gülümseyerek sıcak bir şekilde vedalaşması dikkat çekti.

- Hamas üyeleri ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan İsrailli anne ve kızın Hamas üyeleriyle gülümseyerek sıcak bir şekilde vedalaşması dikkat çekti.

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilen esir takasının 6'ıncısı dün gece saatlerinde tamamlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirleri vedalaşarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. İsrailli anne ve kızın Hamas üyelerine sıcak bir şekilde İngilizce "Hoşça kal" dediği görülürken, İsrailli anne, Hamas üyelerinin "İyi Şanslar" dileklerine Arapça teşekkür ederek, "Eve gidiyoruz" şeklinde cevap verdi. Kızılhaç Komitesi'nin aracına binen İsrailli anne ve kızın el Kassam Tugayları'na gülümseyerek el sallamaları ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI izle! Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor puan silme cezası mı aldı, kaç puanı silinecek? Kayserispor neden ceza aldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title