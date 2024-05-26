Hamas Tel Aviv'e Roket Saldırısı Düzenledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yaklaşık dört ay sonra İsrail'in merkez bölgesindeki bir kenti hedefleyen ilk saldırıyla ilgili İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinden en az sekiz adet roket fırlatıldığını ve çoğunun durdurulduğunu açıkladı.

İsrail'de Herzliya ve Petah Tikva gibi diğer şehir ve kasabalarda da roket sirenleri çalındı.

İsrail basını Herzliya'daki bir binanın bahçesinde füze parçalarının görüntülerini yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ise, İsrail'in merkezi Kfar Saba kasabası yakınlarındaki açık alanda düşen bir roketin oluşturduğu büyük bir krater görülüyor.

İsrail acil servisleri olası yaralanmalara dair herhangi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Telegram kanalından Tel Aviv'e "büyük bir füze" saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Refah'a karadan ve havadan saldırıları sürüyor; son olarak Refah'taki Khirbet al-Adas bölgesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail güçlerinin Refah'a yönelik son 24 saatteki saldırılarından 80'den fazla kişinin ölüdürüldüğü bildirildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları kısa bir süre önce Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye'de düzenledikleri operasyonda bazı İsrail askerlerinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanlamıştı.