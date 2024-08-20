Hamas Tarafından Rehin Alınan İsrailli 6 Kişinin Cesetleri Gazze'den Çıkarıldı

(ANKARA) - İsrailli yetkililer, Hamas tarafından rehin alınan 6 İsrailli rehinenin cesedinin gece düzenlenen askeri operasyonla Gazze'den çıkarıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail güvenlik teşkilatı (ISA) tarafından yapılan ortak açıklamada, 6 rehine cesedinin çıkarıldığı bildirildi. İsrailli yetkililer, rehinelerin cesetlerini kurtarma operasyonunun ayrıntılarını açıklamazken operasyonun "ISA, IDF istihbarat birimleri ve IDF İstihbarat Müdürlüğü Rehine Karargahından gelen hassas istihbarat sayesinde gerçekleştirildiği" belirtildi.

İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, operasyona katılanlara "cesaretleri ve kararlı eylemleri" için teşekkür ederken, "Bu gece kolluk güçlerimiz, terör örgütü Hamas tarafından tutulan altı rehinemizin cesedini geri getirdi. Bu korkunç kayıp için kalplerimiz acıyor" dedi.

İsrailli yetkililere göre Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 200 İsrailli öldürüldü ve 250 kişi de kaçırıldı.

Gazze'deki sağlık bakanlığına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 40 binden fazla Filistinli öldürüldü ve 92 binden fazla Filistinli ise yaralandı.