Hamas'tan Rehin Olan Liri Albag İçin Video Yayınlandı

Hamas, İsrail ile ateşkes müzakereleri sürerken 19 yaşındaki İsrailli rehine Liri Albag'ın bir videosunu yayınladı.

Videoda Albag'ın İsrail hükümetine anlaşmaya varması için seslendiği görülüyor.

Albag, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te bir askeri üsten kaçırdığı altı kadından beri. Albag, üstte zorunlu askerliğini gerçekleştiriyordu.

Videonun yayınlanmasının ardından Albag'ın anne ve babası "kalplerinin parçalara bölündüğünü" söyleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "kendi çocukları oradaymış gibi karar alması için" seslendi.

Rehine alınanların ailelerini temsil eden bir sivil toplum örgütü ise bütün rehinelerin eve getirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Albag'ın ailesine seslenerek bütün rehineler eve dönene kadar ülkenin temsilcilerinin müzakere masasında kalacağını söyledi.

Ateşkes görüşmeleri canlanmıştı

Daha önce İsrailli yetkililer Hamas tarafından bu tarz videoların yayınlanmasının bir "psikolojik savaş" olduğunu dile getirmişti.

Geçen ay BBC'ye açıklama yapan bir Filistinli yetkili, ateşkesin imzalanması ve rehinelerin geri gönderilmesi için anlaşmaya neredeyse varıldığını, ancak halledilmesi gereken birkaç pürüz olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD, Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabuluculuk çabalarına yeniden başladı.

Diğer yandan Pazar günü İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 88 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü ise Gazze'deki sağlık bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki üç hastanenin İsrail ordusu tarafından kullanılamaz duruma getirildiğini aktardı.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e 8 milyar dolar değerinde silah satmayı planladıklarını açıkladı. Bu kararın ABD kongresi tarafından onaylanması gerekecek.