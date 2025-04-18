HAMAS'tan İsrail'e Şartlı Serbest Bırakma Teklifi
HAMAS, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'den çekilmesi halinde tüm İsrailli rehineleri serbest bırakma teklifinde bulundu. Kapsamlı bir ateşkes için müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladılar.
HAMAS, İsrail'in saldırılarını sonlandırması ve Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi, Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan 'kısmi' ateşkes teklifleriyle ilgili açıklama yaptı. İsrail'in önerdiği ateşkes teklifi sona erdiğinde Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı bu tür kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini belirten Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" dedi.