ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

HAMAS'tan İsrail'e Şartlı Serbest Bırakma Teklifi

HAMAS'tan İsrail'e Şartlı Serbest Bırakma Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAMAS, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'den çekilmesi halinde tüm İsrailli rehineleri serbest bırakma teklifinde bulundu. Kapsamlı bir ateşkes için müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladılar.

HAMAS, İsrail'in saldırılarını sonlandırması ve Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi, Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan 'kısmi' ateşkes teklifleriyle ilgili açıklama yaptı. İsrail'in önerdiği ateşkes teklifi sona erdiğinde Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı bu tür kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini belirten Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.