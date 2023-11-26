İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmada 3'üncü grubun serbest bırakılması beklenirken, Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği belirtildi.

Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmada 3'üncü grubun serbest bırakılması beklenirken, Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İsrail- Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ara verilmesine karar verilmişti. 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani ara süresince İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli mahkum ile Gazze'deki 50 İsrailli esirin takas edileceği belirtilmişti. Hamas'ın geçtiğimiz cuma günü çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasının karşılığında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk mahkum serbest bırakılmıştı. Hamas, dün ise 13 İsrailli ve 4 Taylandlı esiri serbest bıraktığını açıklamış, İsrail tarafı ise 33'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinliyi serbest bıraktığını duyurmuştu. - GAZZE