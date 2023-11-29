Hamas, Putin'in çabalarıyla 2 Rus vatandaşını serbest bıraktı

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazdı.

Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.