Hamas, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 13'üncü günde devam ederken, Lübnan'dan İsrail topraklarına roket atışları aralıklarla sürüyor. Hamas, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 30 roketin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 20 roket atıldığı belirtilerek roketler nedeniyle Nahariya ve civardaki yerleşim alanlarında sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. IDF, roketlerin fırlatıldığı noktaya topçu ateşi yapıldığını aktardı. - BEYRUT