Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi

Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenerek, yaklaşık 20 roketle Nahariya kentini hedef aldığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise 9 roketin İsrail topraklarına geçtiği belirtilerek, 5 roketin etkisiz hale getirildiği ve 4 roketin boş arazilere düştüğü ifade edildi.

Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenerek, yaklaşık 20 roketle Nahariya kentini hedef aldığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 9'uncu günde devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yönelik roket saldırıları aralıklarla sürüyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenilerek, Lübnan'daki Hamas üyelerinin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı işlediği suçlara yanıt olarak yaklaşık 20 roketle Nahariya kentini hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 9 roketin İsrail topraklarına geçtiği belirtilerek, 5 roketin etkisiz hale getirildiği ve 4 roketin boş arazilere düştüğü ifade edildi. - BEYRUT