Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Suikasta Uğradı

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Haniye'nin, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hamas, açıklamasında, "İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki evine yapılan hain bir Siyonist baskınında öldürülen hareketin lideri" ifadelerini kullandı.