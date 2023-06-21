Hamas lideri İran'da siyasi gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile Orta Doğu ve Filistin'deki siyasi gelişmeleri görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'deki suçları, Gazze'deki abluka ve halkın direnişi gibi konular ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye beraberindeki heyet, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile Orta Doğu ve Filistin'deki siyasi gelişmeleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harekete bağlı bir heyet İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile Filistin'de ve bölgesel düzeydeki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Heniye, Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin işlediği suçlar, tutum ve planlarının yanı sıra Filistin'deki genel duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası sebebiyle Gazze'deki eğitim, sağlık ve insani alanlardaki durum hakkında da bilgi veren Heniye, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın tümden sonlandırılması için çabaların artırılması ve halkın direnişinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Reisi görüşmede, ülkesinin Filistin halkı ve direnişinin yanında olduğunu vurguladı.

Tahran ziyaretine ilişkin yapılan bir başka açıklamada ise Devrim Muhafızları Komutanı Selami ile Heniye görüşmesinde iki tarafın, direnişin yararına olan tüm alanlarda işbirliğinin süreceği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Hamas Hareketi, 18 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile beraberindeki bir heyetin Tahran'a gittiğini duyurmuştu.