HAMAS, kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu.

Hamas yetkilisi Halil el- Hayya, Mısır'da İsrail ile düzenlenen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan El Hayya, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor. ABD ve ara buluculardan savaşın sona erdiğine dair garanti aldık. İsrail'de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak" dedi.