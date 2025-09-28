Haberler

Hamas, İsrailli Rehinelerle İletişimin Kesildiğini Duyurdu

Hamas, İsrailli Rehinelerle İletişimin Kesildiğini Duyurdu
Güncelleme:
Hamas, Gazze'deki İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişimin kesildiğini ve bunun sebebinin İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılar olduğunu açıkladı. Hamas, ayrıca İsrail'den saldırıları 24 saatliğine durdurmasını talep etti.

HAMAS, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişimi kaybettiğini bildirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişim kurulamadığı belirtildi. Hamas, iletişimin İsrail tarafından bölgeye düzenlenen yoğun saldırılar sonucu koptuğunu kaydetti. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara ve hava saldırılarını 24 saatliğine durdurması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
