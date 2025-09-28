Hamas, İsrailli Rehinelerle İletişimin Kesildiğini Duyurdu

HAMAS, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişimi kaybettiğini bildirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişim kurulamadığı belirtildi. Hamas, iletişimin İsrail tarafından bölgeye düzenlenen yoğun saldırılar sonucu koptuğunu kaydetti. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara ve hava saldırılarını 24 saatliğine durdurması talep edildi.