Hamas, İsrailli güvenlik görevlisinin öldürülmesini üstlendi

GAZZE/RAMALLAH, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Batı Şeria'nın kuzeyinde bir İsrailli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı üstlendi.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Perşembe günü yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinden Ahmad Ghizan'ın, Batı Şeria'nın doğusundaki Kalkilya kentine bağlı Kafr Qaddum köyü yakınlarında düzenlediği silahlı saldırı sonrasında öldürüldüğünü teyit etti.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Qibya köyünde yaşayan Ghizan'ın, İsrailli askerlerin Batı Şeria'nın Cenin kenti ve oradaki mülteci kampına Pazartesi'den Salı gününe kadar düzenlediği baskına "hızlı bir yanıt" vermek için silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi. İsrail'in saldırısında en az 13 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

Resmi rakamlara göre, Ocak ayından bu yana Filistinliler tarafından düzenlenen bir dizi saldırıda çoğu İsrailli olmak üzere 26 kişi hayatını kaybederken, 190 Filistinli de İsrailli askerler ve yerleşimciler tarafından öldürüldü.