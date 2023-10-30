Hamas, İsrailli esirlerin videosunu yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadın esirin videosunu yayınladı. İsrailli esir kadın videoda Netanyahu'ya seslenerek, "Bizi öldürmek mi istiyorsun?" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadın esirin videosunu yayınladı. Videoda konuşan İsrailli kadın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "23 gündür Hamas esaretindeyiz. Dün rehinelerin aileleriyle bir basın toplantısı yapıldı. Ateşkes olması gerektiğini biliyoruz. Hepimizi kurtarmanız gerekiyordu. Hepimizi kurtaracağına söz verdin" dedi.

"Bizi öldürmek mi istiyorsun?"

Netanyahu'yu 7 Ekim saldırıları karşısında başarısız olmak suçlayan kadın, "7 Ekim'deki siyasi, güvenlik ve askeri başarısızlığınızın sorumluluğunu üstleniyoruz. Ordu yoktu, kimse gelmedi. Kimse bizi korumadı. Bizler İsrail'e vergi ödeyen masum vatandaşlarız, kötü durumda esaret altındayız. Siz hepimizi öldürmek istiyorsunuz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni kullanarak hepimizi öldürmek istiyorsunuz. Öldürülen İsrail vatandaşlarının sayısı yeterli değil mi?" dedi.

Netanyahu'dan hemen kendilerini kurtaracak adımlar atmasını isteyen İsrailli kadın, İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarını serbest bırakın, tutukluları serbest bırakın, hepimizi serbest bırakın. Ailelerimizin yanına dönelim" dedi.

Videonun ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlığı, "Esirlerin ve kayıp kişilerin evlerine dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, videoda yer alan kadınların Daniel Aloni, Rimon Kirsht ve Yelena Trupanob olduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde en son 239 kişinin esir tutulduğunu açıklamıştı. - GAZZE