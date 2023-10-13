Hamas, İsrailli çocuklarla ilgilenen görüntüleri paylaştı

- Hamas, İsrailli 2 çocuğun görüntülerini paylaştı

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde bir evde İsrailli 2 çocukla ilgilendikleri görüntüleri paylaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2 İsrailli çocuğun görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail'in güneyinde bir evde küçük çocuk ve bebekle ilgilenen el-Kassam Tugayları'nın, su verdikleri küçük çocuğa besmele öğrettiği, ağlayan bebeği ise bebek arabasında salladığı görüldü.