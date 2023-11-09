Hamas: İsrailli asker Gazze Şeridi'nde öldü

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında rehin tutulan bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında rehin tutulan bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı. İsrailli askerin Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında öldüğünü açıklayan Hamas, saldırıda bir rehinenin de yaralandığını ifade etti. - GAZZE