Hamas, İsrail tanklarını imha etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de de sınırlı kara operasyonuna başladığını açıklamıştı.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 15 olduğu bildirilmişti.