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Hamas, İsrail tanklarına roket saldırısı düzenledi

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarının görüntülerini yayınladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kara harekatı devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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