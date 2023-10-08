Hamas-İsrail savaşı: Dünya liderleri ne dedi?

Hamas, Cumartesi sabahı İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi.

Yetkililer Gazze'den İsrail'e binlerce roketin fırlatıldığını duyurdu.

Ardından İsrail, Gazze'ye misilleme hava saldırıları başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaştayız ve kazanacağız" dedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkının "yerleşimcilerin ve işgal askerlerinin terörüne karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu" söyledi.

Şimdiye kadar her iki tarafta da yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

İsrail yetkilileri, 100'den fazla kişinin Hamas tarafından rehin alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz 24 saatte çok sayıda diplomatik temas gerçekleşti, dünya liderleri açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin, itidal çağrısı yaptı.

Erdoğan, "Türkiye olarak İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

İlerleyen saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve İran dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

' İsrail kendisini savunma hakkına sahip'

Geçtiğimiz saatlerde birçok dünya lideri İsrail'in "kendisini savunma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklamalar yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Almanya, Ukrayna, İtalya ve İngiltere liderlerinin İsrail'in kendisini "ne kadar gerekiyorsa" savunma hakkına destek verdikleri belirtildi.

Cumartesi akşamı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in "kendisini ve halkını savunma hakkına sahip olduğunu" ve ABD'nin İsrail'e desteğinin "sağlam ve tereddütsüz" olduğunu ifade etti.

" İsrail'e düşman olan herhangi bir taraf açısından bu saldırıları kullanma zamanı değildir" diyen Biden, "Dünyanın gözü üzerinizde" diye devam etti.

Biden, İsrail'in ihtiyacı olan her şeye sahip olması ve kendisini savunmaya devam edebilmesi için müttefiklerle görüşülmekte olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hamas teröristlerinin İsrail halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar karşısında şoka uğradım” dedi.

İsrail’in kesinlikle kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Sunak, “İsrailli yetkililerle irtibat halindeyiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas saldırılarını kınadı.

Von der Leyen, "Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kesin surette kınıyorum. Bu, terörizmin bir en aşağılık örneğidir. İsrail, böyle çirkni saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Teröre başvuran herkes dünyaya karşı suç işliyor. Terörün hiçbir yerde ve hiçbir zaman hayatı yok etmeye veya kontrol etmeye kalkışmaması için dünyanın birlik ve beraberlik içerisinde durması gerekiyor. İsrail'in meşru müdafaa hakkı tartışılmaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'e yönelik "terör saldırılarını" kınadı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Macron, "Kurbanlarla, onların aileleriyle ve onlara yakın olanlarla tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler arasında tırmanan gerilim ve şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Açıklamada, "İlgili tarafları sakin olmaya, itidalli davranmaya ve sivilleri korumak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için düşmanlıkları derhal sona erdirmeye çağırıyoruz" denildi.

Bakanlık, "Çatışmanın tekrarlanması, barış sürecinin uzun süre duraklamasının devam edemeyeceğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Bakanlık, uluslararası toplumu "kalıcı barışı sağlamanın bir yolunu bulmak" için "daha büyük bir aciliyetle hareket etmeye" çağırdı.

'İki taraf arasındaki silahlı çatışma döngüsü sonlandırılmalı'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, "Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması" ve "iki taraf arasındaki silahlı çatışma döngüsünün" sonlandırılması çağrısında bulundu ve şöyle devam etti:

"İsrail'in şiddet içeren ve aşırılıkçı politikaları uygulamaya devam etmesi, bölgeyi öngörülebilir gelecekte istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan bir saatli bombadır."

Devlet haber ajansına göre ise Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimin tırmanmasının "ciddi sonuçları" konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Maksimum itidal uygulanması ve sivillerin daha fazla tehlikeye maruz bırakılmasından kaçınılması" çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün gelişmeleri görüşmek üzere AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Safavi, Filistinlilerin İsrail’e yönelik saldırısını destekledi.

ISNA haber ajansında yer alan haberde Safavi’nin “Filistinli savaşçıları kutlarız” ifadelerine yer verildi.

Safavi, “Filistin ve Kudüs'ün özgürleşene kadar Filistin savaşçılarının yanında olacağız” dedi.

Interfax haber ajansının Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a dayandırdığı haberine göre ise Rusya, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmasıyla bağlantılı olarak İsrail, Filistinliler ve Arap ülkeleriyle temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman itidal çağrısında bulunduğumuzu söylemeye gerek yok" denildi.