Hamas: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 esir öldü

Hamas, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yabancıların da bulunduğu 13 esirin öldüğünü açıkladı. İsrail-Filistin çatışması devam ediyor.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yabancıların da bulunduğu 13 esirin öldüğünü açıkladı.

İsrail- Filistin arasındaki çatışma 7. günde devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 13 esirin öldürüldüğü duyuruldu. Öldürülenler arasında yabancıların da bulunduğu belirtildi. Yabancıların uyruklarına dair bilgi paylaşılmazken, İsrail'den de konuya dair açıklama yapılmadı. - GAZZE