Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'nde ilerlemesi hayali

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekte olmayan 'hayali ilerleme' propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı 'psikolojik savaş' yürütmeye çalıştığını belirterek, Filistinli savaşçıların İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekte olmayan "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığını belirterek, Filistinli savaşçıların İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne giren kara güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini duyurmasını "hayali ilerleme" olarak değerlendirdi.

Berhum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığını belirtti.

Filistin direnişinin istikrarlı ve yükselişte olduğunu, mücadeleyi tam bir farkındalık, anlayış ve yetenekle yönettiğini ve sahanın yönetiminin direnişin kontrolü altında olduğunu kaydeden Berhum, İsrail tanklarının sınırlı bölgelerde var olmasının sahada kontrolü sağladığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Berhum, Gazze'deki direnişin günün her saatinde nitelikli ve yaratıcı operasyonlar yürüttüğünü, tüm cephelerde İsrail tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etmeyi ve İsrail askerlerini öldürmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.