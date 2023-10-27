Hamas, İsrail'in deniz operasyonunu püskürttü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sahiline çıkarma operasyonu girişiminde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Kassam Tugaylarının İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtildi.

İsrail ordusu deniz operasyonunu doğruladı

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyine denizden nokta operasyonu düzenlediğini doğruladı.

Hamas'a ait askeri bölgelerin ve deniz komando birliğinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail'e ait donanma ve hava araçlarının da operasyonda yer aldığı ve askerlerin görevlerini tamamladıktan sonra alandan ayrıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinin denizden hedef alındığı ve askerlerin karaya çıktıktan sonra silahlı çatışmaya girdiği görüntüleri yayımladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.