Hamas, İsrail'in Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

Hamas, İsrail'in Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirterek İsrail tarafının saldırıya dair yaptığı açıklamalarla dezenformasyon yaptığını ileri sürdü.

Hamas, İsrail'in Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirterek İsrail tarafının saldırıya dair yaptığı açıklamalarla dezenformasyon yaptığını ileri sürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırının İslami Cihad'ın hedefine ulaşamayan roketinden kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Hamas, bugün yaptığı açıklamasında "İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır. İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

IDF ise saldırının İslami Cihad'ın fırlattığı ve hedefine ulaşmayan roket kaynaklı olduğunu ileri sürerek "İslami Cihad tarafından fırlatılan başarısız bir roket, Gazze Şehrindeki Al Ahli hastanesini vurdu" açıklamasını yaptı.