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Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etti

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini ancak Hamas'ın kabul etmediğini söylemişti. Hamas ise bu iddiayı reddetti.

Şara Zehra ÖZBEY, –ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkes müzakereleri kapsamında yaptığı açıklamada İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini fakat Hamas'ın henüz kabul etmediğini ifade etmişti. Hamas bugün yaptığı açıklamada, anlaşmayı 'kabul etmedikleri' iddiasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'deki temaslarının ardından dün yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Gazze'de ateşkes ve rehine takası için sunulan yeni anlaşma teklifini kabul ettiğini fakat Hamas tarafından hala olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtti. Blinken, "Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığım son derece yapıcı bir görüşmede kendisi bana İsrail'in köprü kurma önerisini kabul ettiğini ve desteklediğini teyit etti. Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi. Ardından taraflar, arabulucuların -ABD, Mısır ve Katar- yardımıyla bir araya gelmeli ve bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacaklarına dair net mutabakatlara varma sürecini tamamlamalıdır. Ancak bir sonraki önemli adım Hamas'ın evet demesi ve ardından önümüzdeki günlerde tüm uzman müzakerecilerin bir araya gelerek anlaşmanın uygulanmasına ilişkin net mutabakatlar üzerinde çalışmasıdır" dedi.

"BLİNKEN'IN AÇIKLAMALARI HAREKETİMİZ İLE UYUŞMUYOR"

Hamas'tan bugün yapılan açıklamada ise, "Hamas olarak, Dışişleri Bakanı Blinken'in hareketi son teklifi kabul etmeye çağırmasından saatler sonra, hareketin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından geri adım attığını iddia ettiği açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla takip ettik. Biden ve Blinken'in açıklamaları yanıltıcı iddialardır ve saldırganlığın durdurulması konusunda istekli olan hareketin gerçek pozisyonunu yansıtmamaktadır. Harekete son olarak sunulan şey, Biden'ın 31 Mayıs'ta yaptığı açıklama ve 11 Haziran'da Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı temelinde tarafların 2 Temmuz'da vardığı mutabakatın tersine çevrilmesi anlamına gelmektedir ki bu da terörist Netanyahu'nun yeni koşullarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik suç teşkil eden planlarına Amerika'nın verdiği bir yanıt ve onay olarak değerlendirilmektedir. Biden'ın deklarasyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde 2 Temmuz'da arabulucularla vardığımız mutabakata bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor ve arabulucuları sorumluluklarını üstlenmeye ve işgali bunu kabul etmeye zorlamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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