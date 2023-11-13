Hamas, İsrail ile rehine görüşmelerinin askıya alındığı haberlerini yalanladı

Hamas yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alması nedeniyle rehine görüşmelerinin askıya alındığı haberlerini yalanladı. Hamas, uygun güvenlik ve saha koşulları sağlandığı takdirde rehinelerle ilgili anlaşma yapmaya açık olduklarını belirtti.

GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Hamas'tan iki yetkili, rehine ve tutukluların serbest bırakılması için İsrail ile yürütülen müzakerelerin askıya alındığı haberlerini yalanladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Pazar günü Xinhua'ya konuşan Hamas kaynağı, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alması nedeniyle grubun müzakereleri askıya aldığına dair basında çıkan haberlere atıfta bulunarak, "Bu konuya ilişkin bir şey duymadım" dedi.

Hamas'ın tutuklulardan sorumlu yetkilisi Zaher Jabarin ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "uygun güvenlik ve saha koşulları sağlandığı takdirde Gazze'deki rehinelerle ilgili bir anlaşma yapmaya açık olduklarını" söyledi.

Aynı günün erken saatlerinde basında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Hamas'ın rehine görüşmelerini askıya aldığı belirtilmişti.

Hastanede tedavi gören hastalar ve yeni doğmuş bebekler olmasına rağmen, İsrail birlikleri geçtiğimiz iki gün içinde yoğun bombardımanla hastaneyi kuşattı. İsrail, Hamas'ın hastaneyi askeri operasyonları için bir kılıf olarak kullandığını iddia ederken Hamas ise suçlamayı reddetti.