Hamaslı bir yetkili, İsrail'le ateşkes anlaşmasının birkaç saat içinde Katar'da ilan edileceğini söyledi. Anlaşma kapsamında tutuklu esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Hamas, İsrail ile ateşkes anlaşmasını Katar'da ilan edecek

GAZZE, 21 Kasım (Xinhua) -- Hamaslı bir yetkili, İsrail'le ateşkes anlaşmasının birkaç saat içinde Katar'da ilan edileceğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bir anlaşmaya varmaya yakınız. Hareket, yanıtını arabuluculara iletti" dedi.

Bir başka Hamaslı kaynak, "Anlaşma Katar'da ilan edilecek ve bu çok kısa süre içinde gerçekleşebilir. Anlaşmanın başarısı ise İsrail tarafının kararlılığına bağlı" ifadelerini kullandı.

Kaynaklara göre beş gün süreyle etkili olacak ateşkes anlaşması kapsamında, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 300 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki sivil ve yabancı uyruklu 50 kişi serbest bırakılacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca gıda, tıbbi malzeme ve yakıt yüklü 300 tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilecek.

Esirlerin salıverilme sürecinin aşamalı olacağını belirten kaynaklar, 30 Filistinli esire karşılık günde 10 İsrailli esirin serbest bırakılacağını ifade etti.