Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için, ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

Hamas İsrail'i tehdit etti: Her ev vurulduğunda bir İsrailli infaz edeceğiz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için, ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına" vurgu yapan Ebu Ubeyde, "insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini" ifade etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayınlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere ( İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır."

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.