Hamas: İsrail Hastaneleri Bombalayarak Filistinlileri Göçe Zorluyor

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla hastaneleri hedef alarak Filistinlileri göçe zorladığını bildirdi. Hamdan, İsrail'in Gazze'de altyapıyı da hedef aldığını ve böylece 1948 yılındaki felaketi tekrar yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef alarak Filistinlileri göçe zorladığını bildirdi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve altyapıyı bombalayarak halkı temel hizmetlerden mahrum bırakan İsrail ordusunun Filistinlileri göçe zorladığını gördüğünü vurgulayan Hamdan, "İşgalci, böylece 1948 yılındaki Nekbe'yi (felaketi) tekrar yaşatmayı hedefliyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 35 hastaneden 25'inin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Hamdan, İsrail ordusunun Gazze'de 94 kamu binası, 253 okul, 71 cami ve 3 kiliseyi yerle bir ettiğini belirtti.

Doktorların Gazze'deki Şifa Hastanesi yerleşkesinde 179 cenazeyi toplu defnetmek zorunda kaldıklarını dile getiren Hamdan, "Gazze'deki hastanelerde masum sivillere yönelik katliamları durdurmak için hareket etmeyen herkesin alnında bu suçlar utanç lekesi olarak kalacaktır." diye konuştu.

Hamas'tan uluslararası kuruluşlara "hastaneleri denetleyin" çağrısı

Şifa Hastanesi ve diğer hastanelerin savaşçıların varlığı gibi gerekçelerle bombalandığını aktaran Hamdan, ancak oralarda savaşçıların olmadığına dair yetkili makamların defalarca açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Hamas olarak bir hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara bu konuda bir komitenin oluşturulması talebinde bulunduklarını kaydeden Hamdan, BM ve uluslararası kuruluşlara çağrısını yineledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesinin doğru bir çözüm olacağına" ilişkin ifadelerine de tepki gösteren Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu Nazi Smotrich, Gazze Arapları diyor. Biz Filistinlileri halk olarak görmeyi reddediyor. Bu da onların yeni bir Nekbe için planlar yaptıklarını gösteriyor. Hem de bu sefer uygar dünyanın gözleri önünde canlı yayında söylüyor. Bizler de Smotrich ve benzerlerine şunu söylüyoruz: Bizler bu topraklarda kalıcıyız, gidici olan sizlersiniz."

BM ve uluslararası kuruluşların kınamalarla yetinmelerine tepki gösteren Hamdan, Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek, "Hala insani yardımların girişi ve durumu ağır yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nın tam ve kalıcı olarak açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamdan, hala Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Olağanüstü Arap ve İslam Zirvesi'nde alınan kararın uygulamaya geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.