Hamas İsrail'e Roket Saldırısı Görüntülerini Paylaştı

- Hamas'tan İsrail'e yönelik saldırı anları paylaşıldı

TEL AVİV - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik operasyonları kapsamında düzenledikleri roket saldırısının görüntülerini paylaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Gazze Şeridi'ne yakın İsrail hedeflerine yapılan roket saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.