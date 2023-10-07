Hamas İsrail'e Roket Saldırısı Görüntülerini Paylaştı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik operasyonları kapsamında düzenledikleri roket saldırısının görüntülerini paylaştı.
- Hamas'tan İsrail'e yönelik saldırı anları paylaşıldı
TEL AVİV - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik operasyonları kapsamında düzenledikleri roket saldırısının görüntülerini paylaştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Gazze Şeridi'ne yakın İsrail hedeflerine yapılan roket saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya