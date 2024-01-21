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BBC

Hamas İsrail'e düzenlediği saldırının nedenlerini açıkladı

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Hamas, İsrail'e düzenlediği saldırının nedenlerini açıkladığı 16 sayfalık bir belge yayınladı. Örgüt, İsrail işgaline karşı yapılan saldırının gerekli olduğunu savundu. Ayrıca, saldırıda yapılan hataların İsrail güvenlik sisteminin hızlı şekilde yıkılması nedeniyle yaşandığını belirtti.

Hamas yayınladığı 16 sayfalık bir belge ile İsrail’e düzenlediği 7 Ekim saldırısının örgüte göre nedenlerini açıkladı. Örgüt İsrail işgaline karşı bu saldırının gerekli olduğunu savundu.

Bu örgütün saldırı ile ilgili ilk açıklaması olarak da kayda geçti.

Hamas açıklamasında dikkat çekici bölümlerden biri, saldırıda bazı hataların yapıldığının kabul edilmesi oldu. Örgüt bu hataların, İsrail güvenlik sisteminin hızlı şekilde yıkılması nedeniyle yaşandığını savundu.

7 Ekim saldırısında ağırlıkla siviller olmak üzere 1200 kişi öldürüldü. 250’ye yakın kişi de rehin alınarak Gazze’ye götürüldü.

Örgüt açıklamasında sivil ölümlerinin İsrail askerleri ile çatışma sırasında kazayla yaşandığı savunuldu.

Raporda, “Birçok İsraillinin ordu ve polis tarafından karmaşıklık içinde öldürüldüğü” de iddia edildi.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, 7 Ekim saldırısı sonrası öldürülenlerin sayısı 25 bini aştı.

Örgütün 7 Ekim raporu İngilizce ve Arapça olarak yayınlandı.

Örgüt saldırının arkasındaki temel neden olarak, İsrail işgalini gösteriyor. Yapılan saldırının, Filistin halkına yapılanlar karşısında normal ve gerekli olduğunu savunuyor.

Hamas raporunda, Gazze savaşı sonrasında da Filistin halkının geleceğine kendisinin karar vereceğini savunuyor. Örgüt bir başka ülkenin kendi adına karar vermesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

(Editörün notu: Rapor geliştikçe güncellemeyi sürdüreceğiz)

Haniye Türkiye'ye geldi

Son bir hafta içinde iki devletli çözüm ekseninde hararetli bir tartışma da devam ediyor.

Örtün siyasi kanadının lideri olan İsmail Haniye Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Anadolu Ajansı’nın kısa haberiyle duyurulan görüşme Cumartesi günü geç saatlerde gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı, görüşmede “kalıcı barış için iki devletli çözüm” konusunun da ele alındığını bildirdi.

Hamas Pazar günü Telegram kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda, görüşmede İsrail saldırılarının durdurulmasının yollarının ve insani yardım konusunun ele alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den gelen çağrılara karşınsa tutumunu sertleştirdi ve Filistin devletinin kurulmasının mümkün olmadığını söyleyen ifadeler kullandı.

İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps, BBC'ye yaptığı değerlendirmede Netanyahu'nun bu tutumunun "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Tel Aviv'in sert tutumuna karşın diplomatik girişimler hızlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, iki devletli çözüm gündemiyle Pazartesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

BBC

Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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