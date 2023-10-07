Hamas, İsrail'e 5 Bin Roket Fırlattı

Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurarak gece boyunca 5 bin roket fırlattıklarını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah 'savaş durumu alarmı' ilan etti.

Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıkları duyurarak gece boyunca 5 bin roket fırlattıklarını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah 'savaş durumu alarmı' ilan etti.

IDF bu sabah yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun bir şekilde roket atmaya başladığını, bir dizi farklı noktadan İsrail topraklarına girildiğini duyurdu. Açıklamada "Güney ve orta bölgelerdeki sivillerin sığınakların yanında, Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgede ise sığınakların içinde kalmaları gerekmektedir. Genelkurmay Başkanı şu anda bir durum değerlendirmesi yapmakta ve IDF faaliyetlerinin devamına ilişkin planları onaylamaktadır" denildi.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, 'Aksa Tufanı' adlı operasyon başlattıklarını, ilk aşamada 5 bin roket ve havan topu fırlattıklarını açıkladı. Dayf, videolu açıklamasında saldırılara devam edeceklerini vurguladı.