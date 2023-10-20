Hamas, İsrail'den serbest bıraktığı 2 ABD'li esiri duyurdu

İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin İsrail topraklarına ulaştığını açıkladı. İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, iki esiri Gazze sınırında karşıladı ve aileleriyle buluşmak üzere hareket ettiler.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.