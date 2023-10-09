Hamas-İsrail Çatışması Devam Ediyor

Hamas- İsrail arasındaki çatışma devam ederken zaman zaman dumanların yükseldiği Kudüs sokaklarında sessizlik hakim.

Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail'in de Hamas'a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu üçüncü gününde devam ediyor. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırırken Kudüs'te de zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Dumanların yükseldiği Kudüs'te sokaklarında ise sessizlik hakim. Operasyonlar öncesinde kalabalık olan Kudüs sokakları boş kaldı. İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e girişleri kapatırken Kudüs'te bulunan alışveriş merkezi, mağazalar da kapatıldı. Endişenin de hakim olduğu Kudüs'te siren sesleri yükseliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Operasyonların başlamasının ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etmişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün yaptığı açıklamada, Beerşeba kentindeki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Güney Komutanlığı'nda bir değerlendirme toplantısı yapıldığını yaptıklarını belirterek, "Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatılması emrini verdim. Bundan sonra Gazze'de elektrik, yiyecek ve yakıt olmayacak. Her şey kapanacak" demişti. - KUDÜS