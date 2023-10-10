Hamas-İsrail Çatışmaları Devam Ediyor

Hamas- İsrail arasındaki 7 Ekim'de başlayan çatışmaların 4. gününde El-Halil'in Beyt Ummar köyünde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Montaser Al-Zaqiq'in cenaze töreninin ardından tansiyon yükseldi.

Hamas- İsrail arasındaki 7 Ekim'de başlayan çatışmaların 4. Gününde devam ederken Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail güçleri ile çatışmalar yaşanıyor. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında El Halil ketinde yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Montaser Al-Zaqiq için Beyt Ummar köyünde cenaze töreni yapıldı. Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler törenin ardından İsrail karşıtı gösteri için toplandı. Gösteriler sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı. İsrail ordusu, lastik yakıp kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve plastik mermi ile karşılık verdi. Bugün yaşanan çatışmalar sırasında 20 yaşındaki Ahmed Awad hayatını kaybetti.

Filistin'de bilanço artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 830'ya, yaralı sayısının ise 4 bin 250'ye yükseldiğini açıkladı. - GAZZE