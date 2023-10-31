Hamas, İsrail askerleriyle çatışmanın görüntülerini yayınladı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaştı. Çatışma, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında gerçekleşti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim'de Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki İsrail askerleriyle girdiği çatışmanın görüntülerini yayınladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında toplandığı, tünelden çıkan Hamas mensuplarının İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü. Daha sonra karşılıklı ateş açıldığı, çatışmanın başladığı kameraya yansıdı.
Kara operasyonu 4 gündür sürüyor
İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında çok sayıda şiddetli çatışma yaşandı. - BEYT HANUN