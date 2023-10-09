Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların 3. gününde başkent Kudüs ve Tel Aviv'de roket uyarısı sirenleri duyulurken, Gazze'den de dumanlar yükseliyor. İsrail'in saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artarken, İsrail'in Gazze'ye su ve enerji akışını kesme talimatı verdiği belirtildi. Hamas ise İsrail'in hava operasyonlarında 4 İsrailli rehinenin öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun 3'ücü gününde başkent Kudüs ve Tel Aviv'de roket uyarısı sirenleri duyulurken, Gazze'den de dumanlar yükseliyor.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar 3'üncü gününde devam ediyor. İsrail'in başkenti Kudüs ve Tel Aviv'de roket uyarısı sirenleri duyulurken, Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Aşdod ve Aşkelon kentlerine 120 roket atıldığı belirtildi. İsrail'in yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze'de dumanlar yükseliyor.

"İsrail'de can kaybı 800'e yükseldi"

İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsrailli sayısı 800'e, yaralıların sayısı ise 2 bin 400'e yükseldiğini açıkladı.

" Gazze'ye giden suyun kesilmesi talimatı verdim"

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Filistin'e giden enerji ve yakıt akışının 2 gün önce kesildiğini belirterek, "İsrail'den Gazze'ye su kaynağının derhal kesilmesi talimatını verdim" dedi.

"İsrail'in saldırılarında 4 İsrailli rehine öldü"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida örgütün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava operasyonlarında 4 İsrailli rehinenin öldüğünü söyledi.

İsrail, esir takası müzakerelerini yalanladı

İsrail'den, hapishanelerinde tutulan 36 kadın ve çocuk esir karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocuk esirlerin takasını sağlamak için Katarlı arabulucuların Hamas yetkilileriyle temasa geçtiği haberine yalanlama geldi. İsrailli bir yetkili, rehinelerin serbest bırakılması konusunda herhangi bir müzakere olmadığını ifade etti. - TEL AVİV