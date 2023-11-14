Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonucunda 7 asker öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordu birliklerini hedef aldı ve 7 İsrail askerini öldürdü. Ayrıca İsrail'e ait tanklar ve araçlar da saldırıya uğradı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

İki Bakan, İsrail'in "Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Merkezi"ni bombalaması konusunu da görüştü.

Gazze'de devam eden "soykırımı" ve kritik düzeydeki insani durumu masaya yatıran İran ve Katarlı Bakanlar, Gazze'ye yönelik savaş suçlarının derhal durdurulması ve savunmasız Filistin halkına acil yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.