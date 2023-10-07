Hamas'ın başlattığı operasyonda İsrail meclis başkanı öldürüldü
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Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında çıkan çatışmalarda Gazze Şeridi'ne yakın Shaar Hanegev bölgesinin meclis başkanı Ofir Liechstein'in öldürüldüğü açıklandı.
Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında çıkan çatışmalarda Gazze Şeridi'ne yakın Shaar Hanegev bölgesinin meclis başkanı Ofir Liechstein'in öldürüldüğü açıklandı.
Açıklama Gazze Şeridi'ne komşu yerel yönetim olan Shaar HaNegev Bölge Meclisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada Shaar Hanegev Bölge Meclis Başkanı Ofir Liechstein'ın çıkan çatışmada öldürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya