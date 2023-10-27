Hamas: İletişimin Kesilmesi İşgalci İsrail'in Katliam Yapma Niyetinin İşareti

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bombardımanını artırmasıyla birlikte iletişimin kesilmesinin işgalci İsrail'in basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işareti olduğunu duyurdu.

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail'in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail'de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bu akşam, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." ifadelerine yer verilmişti.