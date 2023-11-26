Hamas ile İsrail arasında yapılan uzlaşma sonucunda İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri açıklandı. Serbest bırakılanlar arasında 6 kadın ve 33 çocuk bulunuyor.

Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası Yapıldı

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.

Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Çocuklar

Enver Safi Ata / Ramallah

Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs

Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim

İbrahim Velid Taamra / Beytullahim

Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim

İbrahim Samir Sabah / Beytullahim

Murad Fuad Abdullatif / Ramallah

Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin

Şakir Ali Salim Ballut / El Halil

Vail Bilal Şakir / Nablus

Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya

Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya

Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya

Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim

Saddam Emced Macid / Beytullahim

Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah

Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus

İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus

Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs

Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah

Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha

Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil

Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin

Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin

Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus

Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah

Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah

Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus

Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim

Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem

Kasem Sair Musarive / Cenin

Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin

Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin

Kadınlar

Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim

İsra Ceabis / Kudüs

Aişe el-Afgani / Kudüs

Şuruk Duveyyat / Kudüs

Nurhan Avvad / Kudüs

Fedva Hamade / Kudüs

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.