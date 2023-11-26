Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası Yapıldı
Hamas ile İsrail arasında yapılan uzlaşma sonucunda İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri açıklandı. Serbest bırakılanlar arasında 6 kadın ve 33 çocuk bulunuyor.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.
Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.
Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:
Çocuklar
Enver Safi Ata / Ramallah
Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs
Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim
İbrahim Velid Taamra / Beytullahim
Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim
İbrahim Samir Sabah / Beytullahim
Murad Fuad Abdullatif / Ramallah
Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin
Şakir Ali Salim Ballut / El Halil
Vail Bilal Şakir / Nablus
Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya
Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya
Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya
Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim
Saddam Emced Macid / Beytullahim
Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah
Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus
İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus
Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs
Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah
Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha
Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil
Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin
Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin
Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus
Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah
Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah
Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus
Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim
Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem
Kasem Sair Musarive / Cenin
Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin
Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin
Kadınlar
Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim
İsra Ceabis / Kudüs
Aişe el-Afgani / Kudüs
Şuruk Duveyyat / Kudüs
Nurhan Avvad / Kudüs
Fedva Hamade / Kudüs
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.