Hamas, Beyt Hanun'da İsrail askerlerini vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail askerlerini vurduğu anların görüntülerini yayınladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda yer alan askerleriyle Hamas mensupları arasında çatışmalar devam ediyor.
- Hamas, Beyt Hanun'da İsrail askerlerini vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
BEYT HANUN - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail askerlerini vurduğu anların görüntülerini yayınladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda yer alan askerleriyle Hamas mensupları arasında çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun kentinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların görüntülerini paylaştı. Hamas mensuplarının bir binada konuşlanan 2 İsrail askerini etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.
Kara operasyonu sürüyor
İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında sınıra yakın noktalarda başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.