HAMAS, Ateşkes Müzakereleri İçin Mısır'a Ulaştı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.