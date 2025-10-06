Haberler

HAMAS, Ateşkes Müzakereleri İçin Mısır'a Ulaştı

HAMAS, Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır'a ulaştığını açıkladı. Müzakerelerin, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularını kapsadığı belirtildi.

HAMAS, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
