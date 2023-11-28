Hamas, ateşkes ihlali nedeniyle arabuluculara baskı yapıyor

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ateşkesin düşman tarafından ihlal edilmesi sonucunda çatışmaların yaşandığını belirtti. Hamas, arabulucuları işgalcilere ateşkes şartlarına uymaları için baskı yapmaya çağırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise operasyonel duraklamanın ihlal edildiğini ve askerlerin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkes anlaşması düşman tarafından açık bir şekilde ihlal edildi" denildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani ara 5'inci günüde devam ederken, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkes anlaşması düşman tarafından açık bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda sahada çatışmalar meydana geldi" ifadelerini kullanıldı. Katar ve Mısır'ın aracılık ettiği insani araya "düşman uyduğu sürece" bağlı olduklarını söyleyen Hamas, arabulucuları işgalcilere sahadaki ateşkesin tüm şartlarına uyması için baskı yapmaya çağırdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, "Son bir saat içinde Gazze'nin kuzeyinde 2 farklı noktada IDF birliklerinin yakınında 3 patlayıcı patlatılarak operasyonel duraklama ihlal edildi. Bu yerlerden birinde teröristler askerlere ateş açmış, askerler de ateşle karşılık vermiştir. Olaylar sırasında birkaç asker hafif şekilde yaralandı. IDF birlikleri operasyonel duraklamaya uygun olarak mevzilenmişlerdi" denildi. - GAZZE