Hamas, İsrail askerlerine saldırı düzenlemediklerini ve ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını açıkladı

Hamas, İsrail askerlerine saldırı düzenlemediklerini ve ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını açıkladı
HAMAS, Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlemediklerini ve ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını yinelediklerini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırı olayıyla hiçbir bağlantısı olmadığını teyit eder ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yineler. Faşist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerine yönelik suç niteliğindeki bombardımanı, ABD Başkanı Trump'ın himayesinde Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun saldırısının son günlerde işlenen bir dizi ihlalin devamı niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu ihlaller arasında şehit ve yaralılar veren saldırılar ile Refah geçişinin kapatılmaya devam edilmesi de bulunmaktadır. Bu durum, anlaşmanın şartlarını ihlal etme ve onu baltalamaya çalışma kararlılığını teyit etmektedir. Anlaşmayı garanti eden ara buluculara, işgalciye baskı yapmak, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik acımasız saldırılarını durdurmak, ateşkes anlaşmasını ciddi şekilde ihlal etmesini engellemek ve anlaşmanın tüm şartlarına uymasını sağlamak için acil önlemler almaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail ordusu, dün Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

