Hamas, ABD ile Kalıcı Ateşkes İçin Anlaştı
Hamas, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Anlaşma, 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve belirlenen sayıda Filistinli esir ile cenaze takasını içeriyor.
HAMAS, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçeve konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hamas, anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli esirle birkaç cenaze takasını içerdiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya