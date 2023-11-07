Hamas, 24 Taylandlı rehineyi serbest bırakacak iddiası

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından rehin tutulan 24 Taylandlı'nın serbest bırakılacağı öne sürüldü. Tayland Dışişleri Bakanı'nın aldığı bilgilere göre, rehinelerin savaşla ilgileri olmadığı için serbest bırakılacakları belirtildi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde rehin tuttuğu 24 Taylandlıyı serbest bırakacağı iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde tutulan Taylandlı rehinelerin serbest bırakılacağı öne sürüldü. New York Times'ta ye alan haberde, Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara'nın Katar ve Mısır'da görüştüğü yetkililerden, Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde rehin tutulan 24 Taylandlı rehinenin "savaşla hiçbir ilgileri olmadığı" için serbest bırakılacağını öğrendiğini ifade ettiği aktarıldı.

Taylandlı yetkililer ise, Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki İsrail çiftliklerinde çalışan ve 7 Ekim'de yüzlerce kişiyle birlikte kaçırılan Taylandlı tarım işçilerinin hayatta olduğuna dair kanıtları olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından İsrailli ve yabancı uyruklu 240 kişinin rehin tutulduğu tahmin ediliyor. - NEW YORK