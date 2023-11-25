Hamas, 24 esiri serbest bıraktı

Hamas, 4 günlük geçici ateşkes kapsamında 24 esiri serbest bıraktı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne teslim edilen esirler arasında 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve 1 Filipinli bulunuyor.

? Hamas, 4 günlük geçici ateşkes kapsamında dün serbest bırakılan 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve 1 Filipinli olmak üzere toplamda 24 esirin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) teslim edilme görüntülerini paylaştı.

ICRC, Hamas'tan teslim aldıkları 24 kişinin Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na götürülmesini ve 33 Filistinli tutuklunun Ofer hapishanesinden Ramallah'a serbest bırakılmasını organize ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ

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İsrailli esirlerin ve Taylandlı esirlerin teslim edilme görüntüleri